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RODOVIAS Mais de mil autuações e oito mortes: veja balanço da PRF em Pernambuco no Dia da Consciência Negra Dos oito sinistros com morte, cinco envolveram motocicletas

As rodovias de Pernambuco tiveram 49 sinistros entre a quinta (19) e o domingo (22), durante o feriadão do Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 46 pessoas ficaram feridas e oito não resistiram e morreram.

Dos oito sinistros com morte, cinco envolveram motocicletas. Um dos casos foi registrado na noite de domingo (22), na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Um homem foi atropelado por uma motocicleta e faleceu no local.

"O condutor da moto era inabilitado e ficou ferido. A Polícia Civil vai investigar o caso", completou a PRF.

Mais de 1000 autuações

A polícia fiscalizou 2.148 veículos e 2.755 pessoas durante o feriadão. Foram emitidas, ao todo, 1.302 autuações e registradas 55,6 toneladas de excesso de peso. "O excesso de velocidade foi a infração mais verificada, com 240 imagens de radar", reiterou a corporação.

A fiscalização das motocicletas resultou em 63 autuações pela falta do capacete, tanto por parte do condutor como do passageiro. Outras infrações foram verificadas, como: ultrapassagens em local proibido (113), não uso do cinto de segurança (42), trânsito pelo acostamento (40), desrespeito à Lei do Descanso (24) e falta da cadeirinha (12).

"O combate à embriaguez ao volante resultou em 1.851 testes do bafômetro, duas autuações e duas prisões de motoristas sob efeito de álcool", afirmou a PRF.

Para prevenir colisões graves, foram retirados 56 animais de grande porte das rodovias e prestados auxílios a 48 motoristas que tiveram problemas com o veículo.

Em conjunto com o Samu Metropolitano Recife, o Núcleo de Operações Aéreas realizou três resgates aeromédicos de pacientes e vítimas de sinistros. Cinco veículos recuperados e dez pessoas detidas por diversos crimes.

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