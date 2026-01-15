A- A+

Segurança Mais de nove milhões de dados de pernambucanos são vazados; governo responsabiliza esfera federal Informações de CPFs, RGs, e-mails, celulares e endereços vazaram no final de 2025; Secretaria de Saúde se pronunciou sobre o caso

Mais de nove milhões de dados de cidadãos de Pernambuco, incluindo CPFs, RGs, e-mails, celulares e endereços, foram vazados no final de 2025. A informação foi publicada por um usuário do BreachForums, uma das comunidades mais conhecidas por divulgar crimes cibernéticos.







O perfil ‘0x0dayToDay’ divulgou que os dados poderiam ter sido vazados por meios de cadastros de saúde, como o do Sistema Único de Saúde (SUS). Em nota, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou o vazamento, mas indicou que o problema veio de sistemas de informação da esfera federal.

“A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informa que diante da análise dos dados disponibilizados, estes são provenientes de sistemas de informação externa à governança estadual. A análise preliminar do levantamento, realizado por técnicos da SES-PE, dão conta que os dados são antigos de residentes de Pernambuco, porém provenientes de sistemas de informação de esfera federal. Por fim, destacamos que a SES-PE está acionando o DPO (Data Protection Officer) na LGPD para tratar do incidente e realizar contato com as outras esferas para informes e identificação da fonte”, publicou.



De acordo com o site “Tecmundo”, o arquivo original, nomeado “PE-9M.db”, possui cerca de 2,8 GB e está formatado como SQLite. Além dos dados já citados acima, alguns vazamentos também apontavam outras informações dos cidadãos como escolaridade, tipo sanguíneo, óbito, naturalização e entrada no país.

