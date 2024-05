A- A+

Direitos Humanos Mais de sete milhões de pessoas sofrem "grave insegurança alimentar" no Sahel central, denuncia ONG Os países afetados são os governados por juntas militares

Burkina Faso, Mali e Níger, países governados por juntas militares e minados pela violência de grupos jihadistas, tem 7,5 milhões de pessoas em "grave insegurança alimentar", alertou nesta segunda-feira (6) a ONG americana International Rescue Committee (IRC).

"A extensão da grave insegurança alimentar e da desnutrição relacionada continua se intensificando na região. Só no centro do Sahel [Burkina Faso, Mali e Níger], 7,5 milhões de pessoas são afetadas, um aumento em relação aos 5,4 milhões do ano passado", disse o IRC em um comunicado.

Cerca de 70 milhões de pessoas vivem nestes três países, onde o fenômeno pode agravar-se, como em Camarões, Chade e Nigéria, entre os períodos de colheita, de junho a agosto.

"Na África Ocidental e Central, a insegurança alimentar piorou progressivamente ao longo dos últimos cinco anos", analisa o vice-presidente regional do IRC para a África Ocidental, Modou Diaw, citado no comunicado.

"Os impactos do clima intensificaram" este fenômeno, assim como "a desnutrição e a insegurança", e "forçaram os jovens, homens e mulheres, a migrar dentro e fora da região", continua.

Burkina Faso, Mali e Níger estão na lista da ONU dos 46 países menos avançados.

Cada um deles é liderado por soldados que chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado e sofrem violência de grupos jihadistas.

Após a retirada do Exército francês dos seus territórios, os três países se reagruparam na Aliança dos Estados do Sahel (AES) e encontraram novos parceiros, incluindo a Rússia.

No sábado, instrutores russos entregaram produtos de primeira necessidade ao Níger.

