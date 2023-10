A- A+

RIO DE JANEIRO Mais de sete quilos de drogas é apreendido em presídio de Bangu, no Rio; advogada é suspeita Material foi apreendido em sala destinada a encontros entre defensores e presos

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu 7,4 quilos de drogas no Presídio Gabriel Ferreira Castilho, o Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, na sexta-feira (13).



Composto por erva seca picada e pó branco, o que a Seap desconfia serem maconha e cocaína, o material foi encontrado numa sala frequentada por advogados em atendimentos a seus clientes presos.









E a suspeita de transportar os entorpecentes é uma advogada. De acordo com a pasta, após encontrar as substâncias, a direção da unidade se certificou que a única pessoa a utilizar o espaço no dia foi a defensora "de um privado de liberdade".

A Seap informa que o material foi encaminhado à delegacia para análise e que foi registrado um boletim de ocorrência. Diz ainda que vai abrir uma sindicância a fim de apurar as circunstâncias do caso.

