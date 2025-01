Mais de três milhões de crianças correm o risco de desnutrição aguda no Sudão, diz ONU

A- A+

Um total de 3,2 milhões de crianças com menos de cinco anos de idade correm o risco de desnutrição aguda no Sudão devastado pela guerra este ano, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

“Desse número, cerca de 772.000 crianças correm o risco de desnutrição aguda grave”, disse Eva Hinds, oficial de comunicações do Unicef no Sudão, à AFP na noite de quinta-feira.

A desnutrição aguda grave é a forma mais mortal de desnutrição.

O Sudão está envolvido em um conflito de 20 meses entre o Exército sudanês e as FAR paramilitares, que já matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou 12 milhões, de acordo com a ONU.

A fome já atingiu cinco regiões do país, segundo as agências da ONU, com base em um relatório recente do sistema de Classificação de Segurança Alimentar (FSC).

O FSC espera que a fome se espalhe para mais cinco distritos no oeste de Darfur até maio.

“Sem acesso humanitário... é provável que a desnutrição se agrave nessas áreas”, disse Hinds.

O governo sudanês, que está alinhado com os militares, nega que haja fome no país, enquanto as agências de ajuda alertam que os obstáculos burocráticos as impedem de obter acesso.

O exército e as FAR foram acusados de usar a fome como arma de guerra.

Veja também

VENEZUELA Oposição venezuelana classifica posse de Maduro como 'golpe de Estado'