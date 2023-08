Mais de um ano depois, menino que teve 80% do corpo queimado terá alta e precisa de doações

A- A+

Após um ano e dois meses de internação, o menino Pedro Gabriel Rodrigues Ferreira Gomes, de 6 anos, receberá alta hospitalar nesta quarta-feira. A criança chegou ao Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, no dia 10 de julho do ano passado, depois de ter quase 80% do corpo queimado por água quente.

Pedrinho, como é carinhosamente chamado pela equipe no hospital, passou por mais de 150 procedimentos no centro cirúrgico. O menino sofreu as queimaduras ao virar uma panela quente na cozinha de casa. Ele veio transferido da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, cidade onde mora com a família.

A equipe médica, de enfermagem e administrativa do hospital programou uma festa de aniversário para Pedrinho no dia da sua alta. O tradicional “Parabéns para Você” seria cantado no dia 26 de julho, quando completou seis anos, mas foi cancelado porque o menino precisou fazer mais um procedimento cirúrgico na data.



Funcionários do Heat organizaram uma campanha para arrecadar roupas e filtro de proteção solar fator 100. As doações podem ser entregues no setor de pediatria do hospital, que fica na Rua Osório Costa, no Colubande.

