Mais de um quinto dos reféns em Gaza estão mortos, aponta relatório de Israel

A- A+

Mais de um quinto dos reféns detidos em Gaza estão mortos, de acordo com uma avaliação interna conduzida por militares de Israel. Oficiais de inteligência israelenses concluíram que pelo menos 32 dos 136 reféns capturados pelo Hamas e por grupos extremistas, em 7 de outubro, morreram desde o início da guerra.

A avaliação confidencial foi revisada pelo The New York Times. As famílias dos 32 reféns cujas mortes foram confirmadas foram informadas, segundo quatro militares que falaram em anonimato para discutir o assunto. Os quatro disseram que as autoridades estavam avaliando informações, ainda não confirmadas, que indicavam que pelo menos outros 20 reféns poderiam ter sido mortos.

O número de 32 mortos é superior a qualquer avaliação anterior que as autoridades israelenses tenham divulgado publicamente sobre os reféns. Em resposta a um pedido de comentário, os militares disseram que a maioria dos mortos ocorreu em 7 de outubro.

A notícia tem potencial para agravar o furor em Israel, onde o debate sobre a ação do governo em Gaza em relação aos reféns se tornou motivo de polêmica.

Mais de 240 reféns foram capturados pelo Hamas e seus aliados durante o ataque contra o sul de Israel, em 7 de outubro, o que levou Israel a retaliar com ataques aéreos maciços e depois com uma invasão terrestre.

Cerca de metade dos reféns foram libertados, quase todos durante uma trégua temporária em novembro, quando foram trocados por 240 prisioneiros palestinos e detidos em prisões israelenses.

Desde essa trégua, o governo de Benjamin Netanyahu afirmou que as suas operações militares em Gaza abririam caminho a novas libertações de reféns. As autoridades argumentam que cada sucesso no campo de batalha coloca o Hamas sob maior pressão para negociar outra troca e torna os militares mais capazes de resgatar os cativos restantes pela força.

Mas muitos sobreviventes e familiares dos reféns afirmaram que a campanha militar põe em perigo a vida dos seus entes queridos. Eles querem que o governo priorize a obtenção de um novo acordo de para troca, em vez de prosseguir com a invasão, para que os seus familiares não sejam mortos no fogo cruzado. Apenas um refém foi libertado por uma operação de resgate militar israelense. Pelo menos três foram mortos acidentalmente por soldados israelenses.

Solicitados a comentar, os militares israelenses disseram em um comunicado que estavam “utilizando todos os recursos disponíveis para localizar e recuperar o máximo de informações possível sobre os reféns atualmente detidos pelo Hamas”.

Veja também

Ajuda à Ucrânia Biden exige vincular ajuda à Ucrânia a pacote para Israel que será votado no Congresso dos EUA