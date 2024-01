Mais de uma tonelada de cocaína é apreendida na Rússia

A- A+

As autoridades russas apreenderam mais de uma tonelada de cocaína, com um valor estimado em cerca de 146 milhões de dólares (135 milhões de euros, 725 milhões de reais), no porto russo de São Petersburgo durante a inspeção de sacos de café provenientes da Bélgica, anunciaram esta quarta-feira a alfândega.

"Mais de 1.200 quilos da droga, cujo valor ultrapassa os 13 bilhões de rublos no mercado negro [cerca de 146 milhões de dólares], foram apreendidos no porto de São Petersburgo", no noroeste da Rússia, indicou um comunicado.

A cocaína estava escondida em sacos de café provenientes de Antuérpia, na Bélgica, segundo a mesma fonte, e as autoridades abriram uma investigação por tráfico de droga, acrescenta o comunicado.

Esta é a segunda apreensão desta magnitude em São Petersburgo em menos de um mês. Mais de uma tonelada de cocaína foi descoberta em um contêiner vindo da Nicarágua no início de janeiro, segundo o serviço de alfândega russo.

