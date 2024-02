Mais dois navios são atacados por drones associados aos houthis no Mar Vermelho

A- A+

Dois navios que viajavam em águas do Oriente Médio foram atacados por drones supostamente dos houthis na manhã desta terça-feira (6), segundo autoridades. O primeiro ataque aconteceu na parte sul do Mar Vermelho, a oeste do porto iemenita de Hodeida, causando "leves danos" às janelas do navio, disseram as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês). Uma pequena embarcação estava perto do navio antes do ataque, acrescentou. A empresa de segurança privada Ambrey identificou o navio como um cargueiro com bandeira de Barbados e propriedade do Reino Unido. Ninguém ficou ferido a bordo do navio, disse a empresa.

Um segundo navio foi atacado perto da cidade portuária de Aden, no sul do Iêmen, informou o UKMTO. Ambrey o identificou como um navio de propriedade grega, com bandeira das Ilhas Marshall, vindo dos EUA com destino à Índia. "A embarcação relatou uma explosão a 50 metros de estibordo", disse Ambrey. "Nenhum ferimento ou dano foi relatado."

Um porta-voz militar dos houthis, o general Yahya Saree, afirmou em um comunicado que as forças rebeldes atacaram dois navios separados, um americano e um britânico, no Mar Vermelho. Ele não forneceu nenhuma evidência para apoiar a alegação.



