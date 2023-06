Mais dois prédios no Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, em Olinda, serão demolidos

A- A+

A Prefeitura de Olinda anunciou a demolição dos blocos E e I do Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, na 4ª etapa do Rio Doce. O primeiro, que fica na Rua 03, Quadra 66, será demolido ainda nesta segunda-feira (5), enquanto o segundo, localizado na mesma rua, será na próxima quinta-feira (8).

Estas não serão as primeiras demolições no residencial. No dia 3 de maio, moradores do bloco 62D, conhecido como Edifício Brooklin, precisaram sair às pressas de suas casas após ouvirem estalos na estrutura. No dia 18 do mesmo mês, o prédio, condenado há 18 anos, foi demolido.

Os prédios fazem parte da lista de 110 edificações condenadas pela Prefeitura de Olinda. No dia 27 de abril, o Edifício Leme, localizado no bairro de Jardim Atlântico, desabou parcialmente e deixou seis mortos, além de diversos moradores, que viviam de maneira irregular no local, sem seus pertences. No dia 2 de maio, foi finalizado o processo de demolição da estrutura.



De acordo com a Prefeitura de Olinda, foi realizada a retirada das pessoas que residiam irregularmente tanto do bloco E, quanto no bloco I, condenados desde o ano 2000. Agora, por cumprimento de ordem judicial, os edifícios estão sob resposabilidade da Caixa EconÔmica Federal, seguradora de todos os prédios mencionados.

