A- A+

Recife Mais duas linhas do TI Joana Bezerra passam a fazer integração temporal neste mês de maio Sistema permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h

O Terminal Integrado (TI) Joana Bezerra, na Zona Sul do Recife, terá mais duas linhas com integração temporal nos sentidos metrô-ônibus e ônibus-ônibus, neste mês de maio.



A partir deste sábado (13), começa a operar o sistema a linha 101 - Circular (Conde da Boa Vista/Rua do Sol). Já no sábado seguinte (20), é a vez da linha 1909 - TI Pelópidas/TI Joana Bezerra passar a funcionar no novo modelo.



Com a mudança, o embarque nas linhas será exclusivo pela porta da frente dos coletivos, com a liberação da catraca por meio do cartão Vale Eletrônico Metropolitano (Vem).

Após a implementação, seis das dez linhas o terminal passarão a funcionar com o sistema temporal, que permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem (ida ou volta).



De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, passagens pagas em dinheiro não contemplam a integração, que é válida somente com a utilização do cartão Vem.

Os usuários podem obter o Vem Comum gratuitamente no TI Joana Bezerra. Basta apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe. Após o cadastro, o usuário recebe o cartão.





O sistema começou a ser implantado em 2017 e está presente em 21 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife: TIs Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz, Cavaleiro, Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu e Joana Bezerra.



Cobrança indevida

Em casos de cobrança indevida de uma segunda tarifa antes do intervalo de 2h, os usuários têm direito ao ressarcimento do valor, desde que devidamente justificado, segundo informou o Grande Recife.

A orientação é que o passageiro entre em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, pelo telefone (81) 3125.7858.



Devem ser informados dia, horário do fato e números do cartão Vem e do CPF para checagem dos dados. Confirmada a cobrança indevida, o valor do desconto será creditado de volta no cartão eletrônico do usuário.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, exclusivo para reclamações.



As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182.5512/5518.

Veja também

Recife Homem diagnosticado com "doença da urina preta" apresenta melhora e respira sem ajuda de aparelhos