Mais Médicos abre 54 vagas para reforçar atenção básica em Pernambuco; saiba como se inscrever

O Ministério da Saúde abriu 54 vagas no novo edital do Mais Médicos para reforçar a Atenção Primária à Saúde. Entre as vagas oferecidas, 49 são destinadas à Estratégia de Saúde da Família e cinco para o Consultório na Rua.

De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até quarta-feira (8) e podem ser feitas por meio da Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento. Atualmente, o estado conta com 1.671 profissionais em atuação pelo programa.

No Brasil, o programa Mais Médicos conta atualmente com cerca de 26 mil profissionais em atuação.

No 45º ciclo, são ofertadas um total de 1.524 vagas para regiões prioritárias do Sus, com foco na equidade e ampliação do atendimento a comunidades vulneráveis, incluindo territórios indígenas.

As oportunidades se distribuem entre equipes de Saúde da Família (1.351), Consultório na Rua (75) e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (98), com atuação prevista por 48 meses.

“Esse programa de formação é fundamental para reduzir a falta de especialistas nas nossas cidades, sobretudo nas regiões que mais precisam. Por isso, sempre destaco que a inserção de especialistas no Sus potencializa a resolutividade da Atenção Primária e fortalece os fluxos assistenciais entre os diferentes níveis de atenção, qualificando o cuidado prestado à população”, destacou o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço.

O edital faz parte de estratégias de formação, provimento e educação pelo trabalho no âmbito do Sus, promovendo a articulação entre ensino, serviço e comunidade, com atividades que aliam formação e prática assistencial.