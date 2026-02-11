A- A+

Vagas Mais Médicos Especialistas abre vagas em Pernambuco; veja como se inscrever Profissionais podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro

O Ministério da Saúde abriu inscrições para o segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Pernambuco, estão disponíveis cinco vagas imediatas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública nos municípios de Afrânio, Ouricuri e Serra Talhada.

A iniciativa prevê a seleção de 1.206 médicos especialistas em todo o país, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. O foco de atuação desses profissionais são regiões remotas, com alta demanda e maior vulnerabilidade social.

Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais. A maior parte deles atua no interior (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%). Em Pernambuco, 27 médicos atuam em áreas como cirurgia geral e anestesiologia, em diversos municípios do estado.

“Isso só é possível graças ao esforço do programa Agora Tem Especialistas, que integra um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde voltadas à formação profissional na área da saúde. Em articulação com o Ministério da Educação, estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A iniciativa inédita foi lançada em 2025 como parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão da oferta e à redução do tempo de espera por exames, cirurgias e consultas. Integrado às ações do Ministério da Saúde para enfrentar a escassez e a má distribuição de especialistas no país, o programa articula formação em serviço e provimento assistencial, ampliando a oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.

As inscrições podem ser feitas na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Trabalho e aprimoramento profissional

Além de reforçarem o atendimento em hospitais e policlínicas do SUS, os médicos especialistas aprovados passarão por aprimoramento profissional em sua área de formação. O curso será ministrado por profissionais de excelência de hospitais integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), da Rede Ebserh e de outras instituições formadoras. Com isso, o SUS contará com especialistas cada vez mais atualizados.

Serão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial em unidades do SUS e quatro horas semanais de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.

O Mais Médicos Especialistas também permite o ingresso imediato de médicos egressos da residência médica no SUS, acelerando a fixação de especialistas e garantindo atendimento qualificado à população.

