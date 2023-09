Mais saneamento por uma agenda global de desenvolvimento

A- A+

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu em 2015 objetivos globais a serem alcançados em áreas estratégicas para a sociedade até 2030. Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) propõem uma agenda de ações, atitudes e programas que deve ser executada para que tenhamos no futuro uma sociedade mais justa, saudável e igualitária. São objetivos que contemplam temas urgentes como o combate à fome, a erradicação da pobreza, o incentivo ao consumo consciente e o estímulo ao uso de fontes de energia limpa, além de ações que promovam áreas do convívio social como igualdade de gênero, educação de qualidade, saúde e bem estar, paz, justiça e o fortalecimento de instituições eficazes.



Os ODS foram abordados na 78ª Assembleia Geral da ONU, que teve início no dia 19 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil voltou a ocupar posição de protagonismo mundial e, como potência em desenvolvimento, está ciente das suas responsabilidades para que tenhamos um planeta com melhores condições para se viver. OS ODS abarcam essas necessidades e apontam caminhos, mas é preciso decisão política e um verdadeiro pacto mundial para que os resultados sejam satisfatórios.



Dentre estes objetivos, está o saneamento e o acesso à água potável, que desempenham papeis transversais. É impossível dissociar os investimentos feitos no setor de outras áreas, como por exemplo da saúde, da busca pelo crescimento econômico e da ação global contra as mudanças climáticas. Investir em saneamento é levar mais qualidade de vida para a população e reduzir o custo do estado com programas de combate a doenças; é colaborar com o uso racional da água e preservar a vitalidade de mananciais; é cuidar de pessoas tornando-as mais produtivas. Ao ampliar o acesso ao saneamento, garantimos à sociedade condições de habitabilidade e um ambiente favorável ao desenvolvimento.



No entanto, o caminho a percorrer é tortuoso. Os 17 ODS preconizados pela ONU devem ser alcançados até 2030 - o que nos situa, neste momento, exatamente na metade do caminho - e o déficit histórico em ações estruturadoras voltadas à gestão das águas coloca governos de todos os continentes contra o relógio, em especial os países em desenvolvimento. Objetivamente, o desafio das ações de saneamento é levar água potável para todos, ao mesmo tempo em que garantimos saneamento e higiene de forma equitativa e reduzimos a poluição, evitando o desperdício de água e restaurando ecossistemas. Governo, terceiro setor e sociedade precisam dividir responsabilidades e assumir posições efetivas e eficazes nas linhas de ação.



Uma vez que esta tríade passa a agir com olhar para o desenvolvimento sustentável nas ações de saneamento, teremos um vislumbre de futuro melhor, mais saudável e mais habitável. Um desafio que aumenta minuto a minuto enquanto nos aproximamos da data-limite, nos movendo para o trabalho e provocando medidas inovadoras para compensarmos o tempo perdido. Não há mais espaço para adiamento. Não se deve considerar a possibilidade de errar.





*Secretário de Saneamento da Prefeitura do Recife







