Com a redução das chuvas no fim de semana, a Compesa anunciou que foi feita a retomada, de forma gradual, do abastecimento de água em diversos bairros da Região Metropolitana do Recife. Das 18 unidades operacionais que estavam paralisadas no sábado devido ao Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro, apenas seis permanecem inativas.

Por outro lado, o número de sistemas desativados em razão da baixa qualidade da água dos mananciais aumentou, de acordo com a Compesa. Enquanto no sábado eram três unidades fora de operação por esse motivo, hoje esse número subiu para oito. Além disso, duas unidades encontram-se inoperantes devido à falta de energia elétrica.

Segundo a companhia, o restabelecimento da distribuição de água segue de forma progressiva, conforme o calendário de cada área. No entanto, diante da previsão de fortes chuvas para os próximos dias, inclusive já a partir de hoje, a Compesa alerta que poderá ser necessário interromper novamente o abastecimento. A medida poderá ser adotada como forma preventiva em áreas de morro, em caso de nova falta de energia ou ainda pela inviabilidade de tratamento da água bruta dos mananciais.



A Compesa ressalta que o Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro evita que as tubulações sejam desacopladas ou arrastadas em caso de movimentação de terra. As redes pressurizadas (com água) aumentariam o risco de danos em eventuais situações de deslizamento de barreira.

Áreas ainda sem abastecimento em consequência das recentes chuvas:

Recife (Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro)

Nova Descoberta, Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe e Alto José do Pinho: ruas destes bairros continuam com o abastecimento suspenso em atendimento à recomendação da Defesa Civil do Recife (áreas de risco de deslizamento de barreira).

Recife (Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro e baixa qualidade da água provoca redução da vazão nas áreas descritas abaixo)

Alto José Bonifácio

Porto da Madeira

Fundão

Linha do Tiro

Água Fria

Alto Santa Terezinha

Bomba do Hemetério

Beberibe

Alto Pascoal

Arruda

Nova Descoberta

Encruzilhada

Espinheiro

Campo Grande

Camaragibe (baixa qualidade da água)

Vera Cruz

Tamandaré (baixa qualidade da água)

Todo o município (redução de vazão)

Vitória de Santo Antão (falta de energia)

Redução da produção de água devido à falta de energia em uma das captações.

Bonito (falta de energia)

Todo o município

Essa atualização pode ser alterada ao longo do dia, podendo novas unidades entrarem em operação ainda neste domingo (18).

