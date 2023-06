Mais três linhas passam a ter integração temporal no T.I. Pelópidas Silveira a partir deste sábado

A- A+

O feriado de São João chega com mudança para os passageiros que utilizam o Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). A partir deste sábado (24), mais três linhas começam a operar com integração temporal: 1934 - Arthur Lundgren I/TI Pelópidas, 1935 - Paratibe/TI Pelópidas e 1941 - Arthur Lundgren II/TI Pelópida.



Os usuários dessas linhas passarão a embarcar pela porta da frente e registrar o cartão VEM no validador para liberar a catraca. Outras três linhas - 1931 - Jardim Paulista Baixo/TI Pelópidas, 1932 - Jardim Paulista Alto/TI Pelópidas e 1943 - Mirueira/TI Pelópidas - já estavam com a integração temporal no T.I. Pelópidas deste o início deste mês.



Segundo o Grande Recife Consórcio de Tranporte Metropolitano (GRCTM), os passageiros das demais 18 linhas do T.I. seguem embarcando pelas portas do meio ou traseira sem a necessidade do uso do cartão VEM.



A integração temporal permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem (ida ou volta). O embarque no sistema é válido apenas com a utilização do cartão Vale Eletrônico Metropolitano (VEM). Passagens pagas em dinheiro não contemplam a integração.

O GRCTM informa que quem ainda não possui o cartão VEM pode adquirir o VEM Comum, distribuído gratuitamente no embarque das linhas que farão a integração temporal no TI Pelópidas.

"Basta procurar a equipe de distribuição e apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe. Logo após o cadastro, o usuário recebe seu cartão VEM Comum", informa.

O Grande Recife explica que, em casos de cobrança indevida de uma segunda tarifa antes do intervalo de 2h, os usuários têm direito ao ressarcimento do valor, "desde que devidamente justificado".



O passageiro deve entrar em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, através do telefone (81) 3125.7858, ao qual deverá informar dia, horário do fato e números do cartão VEM e do CPF para checagem dos dados. "Confirmada a cobrança indevida, o valor do desconto será creditado de volta no cartão VEM do usuário", diz o GRCTM.



Dos 26 terminais integrados da RMR, 21 estão com a integração temporal em todas as linhas: T.I.s Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.



Já os outros cinco T.I.s - Barro, Joana Bezerra, Macaxeira, PE-15 e Pelópidas - operam parcialmente com o sistema temporal. O sistema começou a implementado na RMR em 2017.

