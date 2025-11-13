A- A+

Rio de Janeiro Mais três traficantes do CV devem ser transferidos para penitenciárias federais ainda este ano Segundo a secretária Maria Rosa Nebel, da secretaria de Administração Penitenciária, dois deles são chefes da facção

Três traficantes ligados ao Comando Vermelho presos em Bangu 1, no Rio, devem ser transferidos ainda este ano para o sistema penal federal. Segundo a secretária Maria Rosa Nebel, da secretaria de Administração Penitenciária, dois deles são chefes da facção. Na manhã dessa quarta-feira, sete criminosos do grupo foram levados, por meio de forte esquema de segurança, para Catanduvas, onde funciona um dos cinco presídios de segurança máxima nacionais. Os pedidos, segundo a pasta, estão sendo feitos diretamente pelo governador Cláudio Castro.

Essas transferências têm por contexto a operação nos complexos da Penha e Alemão — considerados o "QG" da facção, pela polícia — em 28 de outubro, quando 117 suspeitos foram mortos. Para Nebel, a mudança para fora do estado se faz necessária para enfraquecer o Comando Vermelho no Rio.

— Notadamente, essas transferências enfraquecem as lideranças, pois ajudam a interromper as comunicações do grupo, a influência de chefes na dinâmica do crime. A gente, no Rio, tem presídio de segurança máxima, mas o distanciamento físico que a ida para o sistema federal proporciona é necessário para um melhor isolamento dos presos — explica a secretária.

O Rio de Janeiro é o estado com mais transferências atendidas pelo Governo Federal. Ao todo, 66 presos já foram levados para as penitenciárias federais, que começaram a ser construídas em 2006 para abrigar Fernandinho Beira-Mar.

Presos em Catanduvas

Os presos transferidos na manhã de quarta-feira foram Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho; Carlos Vinicius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão; Eliezer Miranda Joaquim, o Criam; Fabrício de Melo Jesus, o Bicinho; Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor; Alexander de Jesus Carlos, o Choque; e Roberto de Souza Brito, conhecido como Irmão Metralha.

Em nota, o governo estadual disse que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) começou a transferência às 11h, numa ação que envolveu forças de seguranças estaduais, Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

O transporte dos presos foi realizado sob forte esquema de segurança, conduzido pelo Serviço de Operações Especiais (SOE), pelo Grupo de Intervenção Tática (GIT) e pela Divisão de Busca e Recaptura (Recap) — todos grupamentos da Seap — desde a Penitenciária Laércio da Costa Peregrino (Bangu 1), até o Aeroporto Internacional do Galeão. Por volta de 12h25, eles começaram a embarcar na aeronave da Polícia Federal para seguir em direção a Catanduvas.

