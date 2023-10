Mais um brasileiro está desaparecido em Israel, diz Itamaraty

A- A+

A Interpol comunicou ao Itamaraty, no domingo (22), o desaparecimento do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos. A informação foi confirmada ao Globo pelo órgão. Ainda não há detalhes sobre a data do último contato, tampouco o local em que ele estava em Israel quando o grupo terrorista Hamas iniciou o ataque, no último dia 7.

Segundo o Itamaraty, Nisenbaum tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido no momento. Até agora, a morte de três brasileiros foram confirmadas: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer, todos no ataque do Hamas. Três israelenses com ascendência brasileira também foram mortos: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

