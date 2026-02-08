Mais um colaborador de Corina Machado é libertado na Venezuela

A- A+

Um segundo colaborador da Nobel da Paz e líder opositora da Venezuela, María Corina Machado, foi solto neste domingo (8), um mês depois de o governo interino começar a libertar presos políticos após a queda de Nicolás Maduro.

Perkins Rocha, assessor jurídico de Corina Machado e delegado da maior coalizão opositora do país, se juntou ao grupo de presos políticos libertados neste domingo como parte de um processo de soltura anunciado em 8 de janeiro pela presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"O abraço em nossa casa aconteceu!!!! Já falamos com nossos filhos @PerkinsRocha foi liberado com [medidas] cautelares muito rígidas", publicou a esposa do dirigente, María Constanza Cipriani, em seu perfil na rede X, @MaCostanzaCR, junto com uma foto de ambos.

"Agora vamos buscar a Liberdade plena", acrescentou.

Perkins Rocha, de 63 anos, estava preso há um ano e meio. Ele foi detido em 27 de agosto de 2024, em meio à onda de prisões realizadas após a questionada reeleição de Maduro em 28 de julho de 2024.

O Parlamento venezuelano deve aprovar na terça-feira uma lei de anistia geral proposta por Delcy Rodríguez após assumir o poder com a captura de Maduro em uma operação militar americana em 3 de janeiro.

Mais cedo neste domingo ocorreu a libertação de Juan Pablo Guanipa, de 61 anos, um aliado próximo de Corina Machado detido em 23 de maio de 2025, vinculado a uma suposta conspiração contra o governo de Maduro.

Pelo menos 18 presos políticos foram libertados neste domingo, segundo a ONG especializada Foro Penal.

