Com risco "crítico" de desabamento, mais um prédio é interditado em Paulista

Mais um prédio foi interditado na cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Com a estrutura "bastante comprometida" e risco crítico de desabamento, o bloco 1 da Quadra 68 no residencial Arthur Lundgren II, no bairro homônimo, foi interditado pela Secretaria Executiva de Defesa Civil do município nesta quinta-feira (31).



O prédio estava com todos os 32 apartamentos ocupados e, de acordo com a secretaria, a "Defesa Civil "orientou os moradores para os imóveis o mais rápido possível".

O imóvel tem mais de 40 anos de construção, segundo os moradores, que foram orientados a irem para casa de parentes - outros, segundo a prefeitura, já estão alugando imóvel para sair do local.

''O prédio está bastante comprometido em sua estrutura", afirmou a engenheira civil Cíntia Silva, secretária executiva de Defesa Civil. Segundo ela, o risco de desabamento da edificação de grau 3, o mais alto.

De acordo com a prefeitura, o número de prédios interditados em Paulista chegou a 33 de um total de 173 edifícios fiscalizados este ano, afora a demolição de um, o Edifício Zoé, no Janga, que foi interditado antes de 2007 e demolido em 2023

A Defesa Civil informou que, esta semana, começou a vistoria nos prédios do Conjunto Praia do Janga, mas "sem nenhuma interdição até o momento".

