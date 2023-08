A- A+

REINO UNIDO Mais um revés para Harry: Príncipe William assume o comando de antiga unidade do Exército do irmão Mudança em nomeações militares partiu do pai, o rei Charles III

O príncipe Harry segue colhendo os frutos - podres - depois de sua decisão de abandonar a corte britânica. Seu irmão, William, deve assumir o comando da antiga unidade do Exército de Harry, após uma mudança nas nomeações militares da Família Real pelo pai, Charles III, de acordo com reportagem do Daily Mail.

O rei decidiu nomear seu filho mais velho como coronel-em-chefe do Corpo Aéreo do Exército, onde o Duque de Sussex havia servido como piloto de helicóptero Apache, no Afeganistão. Ao mesmo tempo, Charles concedeu à Princesa de Gales, esposa de William, três novos papéis.

Entre os títulos a Kate Middleton está o de comodoro-em-chefe do Braço Aéreo da Frota - numa outra espécie de "lavagem de roupa suja": esse título era anteriormente detido pelo príncipe Andrew, irmão do rei, que se envolveu numa acusação de agressão sexual.

Ao anunciar as mudanças, o Ministério da Defesa disse que William, que se qualificou como piloto de busca e resgate da RAF, agora era coronel-em-chefe do Corpo Aéreo do Exército.





Isso significa que ele representará a ala aerotransportada do Exército, incluindo a antiga unidade de seu irmão - o Esquadrão 662 - com um comentarista real afirmando que o próprio Harry poderia estar na fila para o papel, anteriormente.

William também se tornou o comodoro aéreo real honorário da RAF Valley, no País de Gales.

As mudanças feitas pelo rei Charles acontecem num período em que se aproxima o primeiro aniversário da morte da rainha Elisabeth II. Charles registrará a data "silenciosa e privadamente" na residência em Balmoral, enquanto William e Kate vão liderar as homenagens à falecida monarca.

