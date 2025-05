A- A+

Insegurança Trabalhador é assaltado ao cruzar a ponte Maurício de Nassau, em direção ao Marco Zero De acordo com o relato da própria vítima, ele foi abordado quando chegou no meio da ponte e ameaçado com uma faca no pescoço. O suspeito levou todos os pertences da vítima

Mais um trabalhador foi assaltado ao tentar cruzar a ponte Maurício de Nassau, em direção ao Marco Zero em horário comercial. Na manhã da sexta-feira (16), um homem de 22 anos foi assaltado ao cruzar a ponte, que interliga os bairros do Recife e Santo Antônio, quando seguia em direção ao trabalho, no Cais do Apolo.

De acordo com o relato da própria vítima, ele foi abordado quando chegou no meio da ponte, no sentido Marco Zero. O suspeito ameaçou o trabalhador com uma faca no pescoço, pedindo que lhe entregasse todos os seus pertences.

Após recolher os pertences da vítima (bolsa, carteira e celular), o suspeito fugiu - seguindo em direção à Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio.

A vítima conta ainda que tentou realizar o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia da 1ª Circunscrição, na Avenida Rio Branco. Porém, foi orientado pela equipe de plantão a retornar em outro momento, pois a unidade estava sem acesso à internet.

Onda de assaltos

Há exatamente um mês, na manhã de 15 de abril, outros dois trabalhadores se feriram durante um assalto na mesma ponte, na mesma faixa de horário, e também no sentido Cais do Apolo.

Segundo testemunhas, a primeira vítima estava subindo a Ponte Maurício de Nassau, no sentido Marco Zero, alça esquerda, a caminho do trabalho, quando um grupo com cinco bandidos fez o assalto. Também foram levados a bolsa com carteira e o celular dele.

Os suspeitos, que fugiram do local, teriam desferido golpes de faca no braço esquerdo dele. Companheiras de trabalho da vítima que foram até o local para saber mais informações afirmaram que um outro funcionário da empresa também chegou ao local com ferimentos, no mesmo dia, e também teria sido assaltado na Ponte Maurício de Nassau.

Pessoas que passavam no momento do socorro, que preferiram não se identificar, contaram que o local tem sido cenário de intensa insegurança e que crimes são cometidos cotidianamente.

O que diz a Polícia Civil?

Por meio de nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia da Rio Branco realmente está sem internet, impossibilitando o registro do Boletim de Ocorrência naquela unidade, e que a situação já foi repassada para as unidades policiais da área e as equipes estão realizando diligências na região.

A PCPE reforçou ainda que, nesses casos, a vítima pode fazer o registro do BO na Delegacia Pela Internet, através do site www.servicos.sds.pe.gov.br/delegacia ou se dirigir a qualquer outra delegacia para fazer o registro, caso prefira fazer presencialmente.

Com a palavra, a Polícia Militar

A Polícia Militar informou por meio de nota, através do 16 BPM, que não foram registrados acionamentos para atender a ocorrência na área do batalhão.

Segundo a PM, no bairro de Santo Antônio, o policiamento é realizado diuturnamente por guarnições táticas, motopatrulhamento, além da Operação Cerne e Pernambuco Seguro.

A corporação afirmou ainda que, adicionalmente, são realizadas operações Alerta Celular e Transporte Seguro, além do apoio do GATI, que atua em toda a área da unidade.

O Comando da unidade reforçou, também, a importância do registro de ocorrências nas Delegacias de Polícia e por meio do número 190, a fim de auxiliar no direcionamento estratégico das ações e no planejamento de intensificação do policiamento no local, buscando inibir ou reprimir práticas delitivas.

