Saúde 'Mais uma bolsa de sangue', posta influencer Toguro sobre recuperação de namorada após parto Nara Paraguaia teve hemorragia após nascimento do bebê Gael e precisou retirar o útero

O influencer Toguro fez, na tarde desta sexta-feira, mas uma atualização do estado de saúde de sua namorada, que sofreu uma hemorragia após o nascimento do bebê Gael. Ela precisou ser submetida a uma cirurgia de retirada de útero.

De acordo com Toguro, a cirurgia para retirada do útero foi necessária pois Nara "não teria chances de sobreviver". A mulher havia entrado em trabalho de parto por volta de meia-noite do dia anterior. E ficou até às 11h de ontem tentando o nascimento natural, conforme o casal havia planejado e se preparado durante toda a gestação.

"Só que por final descobriu que o natural não iria ocorrer, ela não gostou da ideia de fazer cesariana, não tinha opção", explicou Toguro, no Instagram.

Nara então teve que se submeter a uma cirurgia, na qual o útero dela foi removido. "Venho aqui com com uma tristeza no coração, [dizer] que ela perdeu o útero, não poderá ter mais filhos", lamentou o influenciador.

"Até o momento eu não entendo qual o propósito de Deus, a Nara se doou 100 % pro Gael, se Deus fizer isso comigo eu não sei o que será da minha vida, peço oração de todos, a Nara é uma menina do bem, não merece passar por isso", finalizou Toguro.

