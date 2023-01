A- A+

VIOLÊNCIA Mais uma ciclista é vítima de assalto no Recife e tem fratura exposta após cair da bicicleta Caso aconteceu no bairro do Espinheiro e se soma a outros 24 registrados nas proximidades

Mais uma ciclista foi vítima de assalto na Zona Norte do Recife e acabou ferida após cair da bicicleta. A jornalista Vanessa Bahé, de 43 anos, pedalava pela rua Gomes Pacheco, no bairro do Espinheiro, no último domingo (8), por volta das 20h30, quando foi abordada por um homem em uma moto.

"Ele se aproximou e puxou a alça da minha pochete pelas costas, mas não conseguiu levar. Acredito que ele achava que iria romper a alça, mas não conseguiu", informou Vanessa, que seguia para casa no momento da abordagem.

Durante a tentativa de assalto, a vítima se desequilibrou da bicicleta, caiu no chão e teve uma fratura exposta no cotovelo. Câmeras de segurança da área registraram o ocorrido.



Com a ajuda de um porteiro, Vanessa levantou e seguiu para casa. Posteriormente, ela foi a um hospital particular, onde foi informada que precisaria passar por cirurgia, marcada para esta sexta-feira (13).

"Me sinto péssima, e certa da falta de segurança na cidade de forma geral, não só na abordagem a bicicleta. Falta um trabalho para essa área consistente e efetivo de políticas públicas. Fico bastante triste de ver tantos casos e sei que muitas pessoas restringem o uso da bicicleta e de viver mais a cidade por insegurança", afirmou Vanessa, informando que prestar boletim de ocorrência nas próximas horas.

Após o episódio, a jornalista passou a integrar uma lista de 25 mulheres ciclistas vítimas de assaltos na Zona Norte e área central da capital pernambucana, desde dezembro.

Na noite dessa terça-feira (10), entidades em defesa da mobilidade urbana se uniram às vítimas e fizeram um ato na Praça do Derby, na área central do Recife. A manifestação teve como objetivo chamar atenção para a frequência dos casos e para a falta de segurança nas ruas da cidade.



A Polícia Militar de Pernambuco informou que, no bairro do Espinheiro, o 13º BPM atua com guarnições e motopatrulheiros, reforço com operações diferenciadas em pontos mais críticos e com o apoio do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati).

