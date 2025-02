Mais velho ou mais jovem? Estudo revela o que homens e mulheres preferem em um parceiro

A- A+

Na hora de buscar um parceiro, é comum, tanto para homens quanto para mulheres, ter uma predileção por certas características, como altura, senso de humor, cor do cabelo e idade.

Nesse último aspecto, o da idade, um estudo da Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, analisou 4.500 encontros às cegas de pessoas que buscavam um relacionamento de longo prazo para determinar as preferências predominantes.

A principal descoberta do estudo, que avaliou pessoas de idades diversas, de 22 a 85 anos, é que tanto homens quanto mulheres se sentem atraídos por parceiros mais jovens, mesmo que não percebam isso.





"Depois de um encontro às cegas, os participantes se sentiram ligeiramente mais atraídos por parceiros mais jovens, e essa tendência se manifestou igualmente em homens e mulheres", afirma Paul Eastwick, professor de psicologia da UC Davis e autor principal do estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

De acordo com Eastwick, essa preferência feminina pela juventude pode surpreender muitas pessoas, já que, em casais heterossexuais, os homens tendem a ser mais velhos que as mulheres.

"As mulheres costumam dizer que preferem parceiros mais velhos, mas suas preferências em encontros revelaram algo totalmente diferente", observa o pesquisador. Ele acrescenta que essa é a primeira pesquisa a examinar a relação entre a idade do parceiro e o desejo romântico em encontros às cegas entre pessoas que buscam um relacionamento de longo prazo.

Os pesquisadores analisaram os dados de mais de 6 mil participantes que tiveram encontros às cegas organizados pela empresa de matchmaking Tawkify. Metade dos participantes eram homens e a outra metade, mulheres, e a maioria teve encontros heterossexuais. Mais da metade se identificou como branca, e o restante pertencia a diferentes raças e etnias.

Ao responder às perguntas da pesquisa, a maioria dos participantes declarou ter um limite máximo de idade para encontros, mas isso não influenciou suas escolhas reais de parceiros.

Os pesquisadores também investigaram se mulheres com renda mais alta tinham maior inclinação para parceiros mais jovens. No entanto, encontraram poucas evidências de que a renda — tanto a delas quanto a dos pretendentes — influenciasse essa preferência.

Por outro lado, o estudo não analisou se a atração inicial em um primeiro encontro leva a relacionamentos duradouros, o que torna impossível determinar se a escolha por um parceiro mais jovem se mantém ao longo do tempo. "Esses resultados sugerem que homens e mulheres acham os mais jovens (um pouco) mais atraentes no contexto da atração inicial, quer percebam isso ou não", conclui Eastwick.

