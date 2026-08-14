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Investigação Mal misterioso mata elefantes no Quênia e intriga especialistas Manadas da espécie alcançaram a famosa região de savana no sul do país, dominada pelo majestoso Kilimanjaro, a maior montanha da África, do outro lado da fronteira com a Tanzânia

Deitado no chão, o elefante Gengis Khan luta em ir para se levantar, mas só consegue girar repetidamente sobre si mesmo. A cena desperta o temor de que ele se torne o 20º paquiderme da região queniana de Amboseli a sucumbir a um mal misterioso.

Ao seu redor, os veterinários injetam glicose, um paliativo diante da falta de respostas sobre o que está matando este jovem macho de 11 anos, com os olhos vermelhos e dificuldade para respirar.

As manadas de elefantes alcançaram a famosa região de savana no sul do Quênia, dominada pelo majestoso Kilimanjaro, a maior montanha da África, do outro lado da fronteira com a Tanzânia.

Desde o fim de junho, pelo menos 19 elefantes, principalmente fêmeas ou jovens, morreram após apresentarem os mesmos sintomas, em particular uma paralisia parcial que os impedia de ficar em pé.

“Eles caminham e respiram com dificuldade, ficam agitados”, descreve Patrick Papatiti, chefe de operações das terras comunitárias de Olgulului, onde fica a reserva de Kitenden B.

Quando "já não conseguem caminhar" ou ficar em pé, "eles se deitam", e alguns "lutam por um, dois ou três dias, até morrer".

No final de julho, o Serviço de Vida Selvagem do Quênia (KWS) informou ter detectado altas concentrações de cianeto nos cadáveres, o que aponta para um possível envenenamento por pesticidas após o consumo de frutas de propriedades agrícolas próximas.

Mistério

Vários especialistas consultados pela AFP, no entanto, descartaram a possibilidade dos pesticidas.

“É uma doença”, afirmou Papatiti, embora admita ainda não saber qual. “Por que aqueles que deveriam estar se esforçando para resolver o problema ignoram essa pista?”, questionou.

“Aqui não se usa cianeto em lugar nenhum”, afirmou. Papatiti é uma das poucas vozes locais que rejeitamos publicamente as conclusões preliminares do KWS e ressalta que nenhum outro animal morto foi encontrado.

Ele destaca, em particular, a ausência de animais necrófagos mortos, que geralmente também sucumbem quando consomem carcaças de animais abatidos com flechas envenenadas por caçadores ilegais.

“Se nenhum outro animal que se alimenta de carniça morreu, então não é um produto químico”, afirmou à AFP Joel Nyika, responsável pelo ecossistema de Amboseli no condado de Kajiado.

Nyika também rejeitou as hipóteses, igualmente levantadas pelo KWS, de que o cianeto poderia ter vindo de uma planta forrageira, já que o gado das comunidades locais também teria morrido. Ele acredita em “uma doença que afeta apenas os elefantes”.

Até o momento, o KWS Descartou que se trata de uma doença contagiosa e recomendou que os turistas continuassem visitando a região normalmente.

Na reserva de Kimana, nas proximidades, jornalistas da AFP observaram na quarta-feira seis carcaças de elefantes, algumas mais recentes do que outras. Os guardas disseram que os animais apresentavam os mesmos sintomas, incluindo uma paralisia parcial que os impedia de permanecer em pé.

"Quantos vão morrer?"

Algumas mortes ocorreram poucos dias antes. A carcaça de um filhote de elefante de dois meses, cercada por moscas, foi parcialmente devorada por hienas.

Sobre a carcaça de uma elefante que morreu pouco antes do fim da gestação, quase dez abutres se alimentaram.

Procurada pela AFP, a presidente da fundação Wildlife Direct, Paula Kahumbu, destacou a "falta de provas" que sustenta a hipótese dos pesticidas e ressaltou que poucos elefantes machos adultos morreram, embora sejam eles os que mais invadem plantações.

Papatiti também rejeita as hipóteses de envenenamento deliberado levantadas por alguns e considera que a prioridade é "saber o que está matando nossos elefantes", em vez de "perder tempo procurando preocupados".

O assunto é particularmente delicado em um país que transformou sua fauna selvagem em uma marca e em uma importante fonte de receitas turísticas.

Procuradas pela AFP, diversas organizações de proteção ambiental recusaram comentar o assunto, limitando-se a pedir uma investigação, e os guardas da reserva de Kimana afirmaram não ter autorização para se pronunciar.

Papatiti teme que o número de elefantes mortos esteja subestimado e que o mal também afete animais na vizinha Tanzânia.

"Quantos elefantes vão morrer antes que possamos impedir isso?", questionou se uma possível doença poderia ser transmitida ao gado e até mesmo aos seres humanos das comunidades locais.

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