ATIVISMO Vencedora do Nobel da Paz, Malala visita Projeto Meninas em Movimento pela Educação, em Pernambuco O projeto é apoiado através do Fundo Malala e beneficia meninas, adolescentes e jovens mulheres ativistas no enfrentamento à evasão escolar

Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014 e símbolo da luta pelo direito à educação das meninas, realizou visita, na última quarta-feira (24), ao Projeto Meninas em Movimento pela Educação, no Cabo do Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O projeto, que é coordenado pelo Centro das Mulheres do Cabo (CMC), é apoiado através do Fundo Malala, que beneficia meninas, adolescentes e jovens mulheres ativistas no enfrentamento à evasão escolar no Cabo do Santo Agostinho.

A visita ocorreu na biblioteca da Escola Estadual Professor Nathanael Barbosa Medrado, localizada na Charneca, zona periférica do Cabo. Por questões de segurança da ativista, a imprensa não foi informada da realização evento e não pôde comparecer ao local.

As boas vindas à Malala foram dadas por Cássia Jane, integrante da Rede de Ativistas pela Educação do Fundo Malala no Brasil, e por Fernanda Galindo, coordenadora da rede de ensino.

No evento, Malala conversou com as participantes do projeto Deyvila Lorrane e Maria Karolayne, que apresentaram um rap advindo de uma das ações que visam enfrentar violências cometidas contra meninas. A exposição teve como foco combater a evasão escolar e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.

“É muito importante, e é uma honra estar aqui, e quero agradecer a todas as ativistas pela educação, pelo seu trabalho. As meninas que com todas as dificuldades não desistem e continuam lutando e trabalhando por uma educação de qualidade. E quero deixar meu agradecimento especial às meninas, porque são vocês que são as agentes de mudanças, são vocês que estão no papel de protagonistas que sabem melhor do que ninguém quais são os desafios e as dificuldades que vocês enfrentam, meu muito obrigada", disse Malala às meninas que integram o projeto.

Junto com sua comitiva, Malala também esteve no CMC, organização feminista que atua há 39 anos no combate às violências de gênero. A ativista foi recebida pelo grupo musical Sororizar ao som de forró pé de serra.

“É uma honra para todas nós do Centro das Mulheres do Cabo receber Malala e desenvolver esse projeto com as meninas ativistas que têm feito toda a diferença em nossa cidade. Além disso, essa iniciativa renova a nossa esperança, porque vivemos quatro anos de retrocessos com um governo que não valorizava a educação nem a ciência, mas estamos voltando, e recuperando a democracia, pois o projeto nos traz mais força”, ressaltou a coordenadora do CMC, Izabel Santos, sobre a visita de Malala.

“Como foi bom esse momento que nos motiva ainda mais lutarmos por uma educação transformadora, pública, laica e de qualidade, reafirmando o nosso compromisso em mudar o mundo, começando por nossas comunidades combatendo a evasão escolar e garantindo o direito das meninas voltarem para a escola”, completou, cheia de emoção, Cássia Jane.

Malala chegou ainda a participar da garavação do "Papo de Menina", programa transmitido na página do instagram @centro.das.mulheres, com temas ligados ao direito à educação, saúde, violência contra a mulher, racismo, gênero, entre outros assuntos.



