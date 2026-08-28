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Tragédia

'Malária de aeroporto' deixa dois mortos em Frankfurt

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), uma agência sanitária alemã, seus seis funcionários foram picados por um mosquito Anopheles transportado em um avião

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Mosquito Anopheles, transmissor da malária Mosquito Anopheles, transmissor da malária  - Foto: Portal Biologia/ Divulgação

Seis funcionários do aeroporto de Frankfurt contraíram malária e dois deles morreram, verificados após um mosquito infectado a bordo de um avião com destino à Alemanha, informou o serviço de saúde pública da cidade na quarta-feira (26).

Anteriormente, um porta-voz do aeroporto havia confirmado a morte de uma pessoa e expressado as suas “mais profundas condolências” à família da vítima.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), uma agência sanitária alemã, seus seis funcionários foram picados por um mosquito Anopheles transportado em um avião. As outras quatro pessoas afetadas recebem atendimento hospitalar, informou a porta-voz do aeroporto.

O Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica, indicou que analisará as parasitas da malária presentes em amostras de sangue dos pacientes.

O último episódio da chamada “malária de aeroporto” registada na Alemanha ocorreu em 2023, segundo o RKI.

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A raridade desta doença no país pode atrasar o diagnóstico e aumentar o risco de complicações graves.

Transmitida pelos mosquitos Anopheles, uma malária provoca, entre outros sintomas, dores de cabeça, náuseas, episódios de febre e calafrios.

Todos os anos, causa centenas de milhares de mortes, principalmente na África Subsaariana.

A doença tem tratamento e os pacientes que recebem atendimento precoce costumam se recuperar completamente.

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