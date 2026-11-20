A- A+

RECUO Malásia parece recuar de plano para transferir 10 mil refugiados para a Turquia Vice-primeiro-ministro Ahmad Zahid Hamidi havia anunciado a medida em uma publicação no Facebook

A Malásia parece ter recuado, nesta sexta-feira (20), de um plano para transferir 10 mil refugiados rohingyas para a Turquia, após retirar o anúncio das redes sociais.

O vice-primeiro-ministro Ahmad Zahid Hamidi havia anunciado a medida em uma publicação no Facebook. O objetivo era encontrar uma solução para a presença prolongada de solicitantes de asilo estrangeiros na Malásia, a maioria originária de Mianmar.

"Observamos que a publicação do vice-primeiro-ministro mencionada na reportagem citada foi removida desde então", declarou o Ministério das Relações Exteriores da Turquia à imprensa, por meio do WhatsApp.

Até o momento, não estava claro por que a publicação havia sido retirada. O gabinete de Ahmad Zahid Hamidi não respondeu a um pedido de esclarecimentos.





O anúncio do acordo com a Turquia também parece ter sido retirado por veículos de comunicação malaios.

"Após minha recente visita oficial de trabalho à República da Turquia, o Conselho de Ministros aceitou uma proposta para reassentar 10 mil refugiados rohingyas da Malásia na Turquia por meio de um programa estruturado de formação profissional", havia declarado o vice-primeiro-ministro na publicação removida.

O anúncio foi feito um dia depois que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) concluiu que Mianmar cometeu genocídio contra os rohingyas. O tribunal determinou que fosse garantido o retorno seguro dos refugiados e contemplou o pagamento de indenizações.

No fim de setembro, a Malásia repatriou cerca de 1.500 cidadãos de Mianmar por meio de um plano que, segundo alertaram várias ONGs, poderia colocar suas vidas em risco.

Os rohingyas, uma minoria predominantemente muçulmana perseguida, representam dois terços dos 190 mil refugiados e solicitantes de asilo originários de Mianmar que estão na Malásia, segundo as Nações Unidas.

Veja também