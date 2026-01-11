Dom, 11 de Janeiro

tecnologia

Malásia suspende acesso ao Grok de Elon Musk por gerar conteúdo pornográfico

Decisão foi tomada após a descoberta de que a função de criação de imagens do Grok permitia que usuários sexualizassem imagens de mulheres e crianças

Chatbot Grok, integrado à rede social X de Elon MuskChatbot Grok, integrado à rede social X de Elon Musk - Foto: Lionel Bonaventure/AFP

A Malásia suspendeu o acesso ao chatbot Grok, integrado à rede social X de Elon Musk, devido às recentes controvérsias decorrentes de sua capacidade de gerar conteúdo pornográfico usando inteligência artificial, anunciou o órgão regulador de tecnologia neste domingo (11).

A decisão foi tomada após a descoberta de que a função de criação de imagens do Grok permitia que usuários sexualizassem imagens de mulheres e crianças por meio de simples comandos de texto.

A Indonésia tornou-se o primeiro país a negar o acesso à ferramenta no sábado, que até agora está restrita a assinantes pagos em outros países.

A Comissão de Comunicações e Multimídia da Malásia afirmou em comunicado que "ordenou uma restrição temporária do acesso à inteligência artificial do Grok" com efeito imediato.

"Esta medida decorre do uso indevido reiterado do Grok para gerar imagens obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, extremamente ofensivas e manipuladas sem consentimento", declarou o órgão regulador.

