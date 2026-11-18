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China Maleta nuclear de Putin é vista com integrante de delegação russa na China As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 18, pelo jornalista Evgeny Popov, da televisão estatal russa Vesti, em seu canal no Telegram

Um integrante da delegação do presidente russo, Vladimir Putin, foi filmado carregando a maleta nuclear do país durante uma visita à China. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 18, pelo jornalista Evgeny Popov, da televisão estatal russa Vesti, em seu canal no Telegram.

Na gravação, o equipamento aparece nas mãos de um ajudante de ordens de Putin. Questionado se carregava a maleta nuclear, ele respondeu: "Sim".

A maleta é um dispositivo portátil de comunicação que integra o sistema de comando e controle das forças nucleares estratégicas da Rússia. O equipamento acompanha o presidente russo em suas viagens, sob responsabilidade de um oficial próximo.

Os presidentes Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin se encontrarão nesta quinta-feira, 19, em Shenzhen, no sul da China, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Os três comandam os maiores arsenais nucleares do mundo. A reunião está marcada para às 14h30 do horário local (3h30 no horário de Brasília).

Antes, às 12h45 (1h45 no horário de Brasília), Trump terá uma reunião bilateral com Xi. É possível que haja uma conversa separada do americano com Putin. Com a cúpula desta semana, Trump será o primeiro presidente americano a visitar a China duas vezes no mesmo ano.

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