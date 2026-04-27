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Conflito

Mali se recupera de ondas de ataques jihadistas no fim da semana

País africano tem sido assolado por conflitos e ações violentas de diversos grupos há mais de uma década

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Rebeldes tuaregues da Frente de Libertação de Azawad (FLA) viajam na carroceria de caminhonetes em Kidal, em 26 de abril de 2026Rebeldes tuaregues da Frente de Libertação de Azawad (FLA) viajam na carroceria de caminhonetes em Kidal, em 26 de abril de 2026 - Foto: Abdollah Ag Mohamed / AFP

Uma calma frágil reinava no Mali nesta segunda-feira (27), após dois dias de intensos combates entre o exército e jihadistas aliados a separatistas tuaregues.

Diversas áreas do Mali foram alvos de uma intervenção coordenada lançada na madrugada de sábado por rebeldes tuaregues da Frente de Libertação de Azawad (FLA) e do Grupo de Apoio à Islã e aos Muçulmanos (JNIM), vinculados ao jihadismo.

O país africano tem sido assolado por conflitos e ações violentas de diversos grupos jihadistas há mais de uma década.

O general Assimi Goita, que chefiou a junta militar que tomou o poder em 2020, não foi visto nem fez declarações públicas desde o início das hostilidades. Uma fonte de segurança do Mali disse à AFP que ele está em um local seguro.

Após dois dias de intensos combates entre soldados do Mali e grupos armados, a capital Bamako amanheceu em um clima de calmaria nesta segunda-feira.

Jornalistas da AFP viram carros incendiados e marcas de balas.

A região do aeroporto também estava tranquila nesta segunda-feira. Apenas alguns aviões militares sobrevoavam a região em intervalos regulares.

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O ministro da Defesa, Sadio Camara, de 47 anos, figura-chave da junta militar, morreu no sábado em um atentado com carro-bomba contra sua casa em Kati, informou o governo em um comunicado divulgado na noite de domingo.

Sua esposa e dois de seus netos também morreram, segundo familiares e um funcionário.

A aliança entre os rebeldes tuaregues, que buscam a independência de uma região do norte, e os jihadistas ligados à Al-Qaeda agravam ainda mais a crise de segurança no país.

Os rebeldes tuaregues disseram à AFP que chegaram a um acordo que permite a retirada das forças do Africa Corps Russo, que apoiam o exército do Mali, de Kidal, cidade que eles alegam ter "totalmente" sob seu controle.

O exército do Mali havia retomado Kidal, um reduto tuaregue, em novembro de 2023 com a ajuda do grupo paramilitar russo Wagner, acabando com mais de uma década de controle rebelde.

Kidal, no norte, está agora sob o controle dos tuaregues e de grupos jihadistas, após ataques coordenados contra a posição estratégica da junta militar, confirmaram fontes locais à AFP.

"Saímos de Kidal. Não estamos mais lá. Quem está em Kidal são os jihadistas e as FLA", disse à AFP, nesta segunda-feira, uma fonte próxima ao governador da localidade.

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