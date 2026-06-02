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CASO HENRY BOREL "Mamãe, o Jairo me empurrou e eu caí da cama", diz Monique ao relatar conversa com Henry Em interrogatório, mãe do menino afirma que acreditou na versão do ex-vereador para episódio ocorrido no apartamento e diz que não desconfiava do então companheiro

Monique Medeiros afirmou nesta terça-feira, durante seu interrogatório no julgamento pela morte de Henry Borel, que o filho chegou a dizer que havia sido empurrado pelo ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho durante um episódio ocorrido no apartamento, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, onde os três moravam, mas que, na época, ela acreditou na explicação apresentada pelo então companheiro e não interpretou a situação como uma agressão.

Ao responder às perguntas da juíza Elizabeth Louro, Monique relembrou um dos episódios relatados pela ex-babá Thayná de Oliveira Ferreira, ocorrido em 12 de fevereiro de 2021, quando Henry e Jairinho permaneceram sozinhos em um quarto do apartamento.

Segundo Monique, Jairinho explicou que havia chamado Henry para o quarto enquanto guardava alguns objetos e que, em determinado momento, foi ao banheiro. Nesse intervalo, segundo a versão relatada por ele, o menino teria escorregado e caído da cama.

— Isso foi o que o Jairo falou para mim, que nada tinha acontecido — afirmou Monique.





Monique disse que posteriormente conversou com Henry sobre o assunto. Segundo seu relato, o filho inicialmente confirmou que havia caído da cama, mas também mencionou Jairinho.

— Quando eu perguntei ao Henry, ele disse que de fato tinha caído da cama. Mas ele falou assim: ‘Mamãe, o Jairo me empurrou e eu caí da cama’ — contou.

A ré afirmou, porém, que não interpretou a fala da criança como um relato de agressão. Segundo ela, naquele momento confiava em Jairinho e acreditava que o menino havia sofrido apenas uma queda acidental.

— Eu não desconfiava do Jairo. Eu acreditava no Jairo. Eu confiava nele. Eu não interpretava dessa forma — declarou.

Monique também disse aos jurados que esperava que uma agressão deixasse marcas visíveis ou fosse relatada de forma mais clara por Henry, que descreveu como uma criança comunicativa.

O episódio é um dos pontos centrais do depoimento prestado pela ex-babá Thayná Ferreira no sétimo dia do julgamento. A ex-funcionária afirmou ter estranhado o tempo em que Jairinho permaneceu sozinho com Henry no quarto e relatou que, após sair do cômodo, o menino reclamou de dores e apresentou mudanças de comportamento.

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