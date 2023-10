Mamamóvel realiza mamografias de graça no Shopping Patteo Olinda

Dentro da programação do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama, o Shopping Patteo recebe, na próxima segunda-feira (23), o Mamamóvel, em parceria com a Secretaria de Saúde de Olinda. Na data, serão realizados gratuitamente exames de mamografia de alta tecnologia para até 80 mulheres.