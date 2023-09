Mamão: veja as 4 propriedades da fruta que vão muito além de ajudar o trânsito intestinal

A- A+

Muito conhecido por seu papel ligado à presença de fibras alimentares, que ajudam a regular o trânsito intestinal ao estimular os movimentos peristálticos (contração dos músculos presentes no tubo digestório). No entanto, outras propriedades, menos conhecidas, também garantem grandes benefícios à saúde.

A presença de carotenóides

Como destaca Alexandre Danton, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e professor no Centro Universitário Christus, em Fortaleza (CE), dentre os compostos pigmentados, chamados de carotenóides, presentes no mamão, o betacaroteno é o que mais chama atenção.

— São 0,7 mg de beracaroteno a cada 100 g de mamão fresco, de 30% a 38% dessa quantidade é absorvida pela corrente sanguínea. Um estudo recente mostra que a presença do leite junto à fruta, essa absorção pode aumentar ainda mais — enumera o especialista.

Ajuda no bronzeado

Essa substância previne o aparecimento de doenças cardíacas e problemas de visão. Assim como a cenoura, também ajuda a causar uma impressão de "bronzeado" da pele através do betacaroteno, por conta da circulação da pigmentação alaranjada no sangue após a ingestão da fruta.



Ajuda na digestão de proteínas

O mamão apresenta uma dupla de enzimas proteolíticas, substâncias capazes de degradar proteínas, chamadas de papaína e quimiopapaína, como aponta o especialista. Elas funcionam como auxiliadores no processo digestivo quando se come carnes.

Defesa do sistema imunológico

Além disso, os nutrientes presentes na fruta, como a vitamina C, vitamina A (convertida através dos betacarotenoides), vitamina E e diversos antioxidantes fazem que com o mamão seja um defensor do sistema imunológico.

Veja também

BRASIL Caso de cão com raiva em São Paulo acende alerta para contato de animais com morcegos