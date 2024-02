Mamma Bruschetta recebe alta de UTI, mas segue internada em hospital

A- A+

Mamma Bruschetta apresentou uma "boa evolução clínica" e recebeu alta da UTI, informou nota divulgada pela assessoria da artista na noite de sexta-feira, 2. "A paciente segue internada, agora em apartamento, para dar continuidade do tratamento, com quadro clínico instável", continua o comunicado.



A apresentadora está internada desde a última segunda-feira, 29, quando foi ao hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, com falta de ar. Na ocasião, os médicos suspeitavam de problemas cardíacos e optaram por realizar exames.



A apresentadora já havia sido hospitalizada no último dia 12 com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca e sintomas como falta de ar, tosse e dores no peito. Ela havia recebido alta no dia 20.

