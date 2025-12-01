Seg, 01 de Dezembro

Mamógrafo Móvel amplia acesso e oferece 1.920 exames gratuitos em dezembro no Recife

Ação percorre oito distritos e prioriza pessoas de 50 a 74 anos

O serviço passará pelos oito Distritos Sanitários da cidadeO serviço passará pelos oito Distritos Sanitários da cidade - Foto: Divulgação/Assessoria Sesau

A Secretaria de Saúde do Recife inicia esta semana a última ação do ano do Mamógrafo Móvel, que disponibilizará 1.920 mamografias gratuitas ao longo de dezembro. O serviço passará pelos oito Distritos Sanitários da cidade e tem como público prioritário mulheres e homens trans de 50 a 74 anos.

A iniciativa dispensa agendamento. Para realizar a mamografia, basta levar documento com foto e comprovante de residência do Recife. São 80 vagas por caminhão, 40 pela manhã, das 8h às 12h, e 40 à tarde, das 13h às 17h.

Mulheres de outras faixas etárias também podem fazer o exame mediante indicação clínica.

Importância do diagnóstico precoce

A coordenadora da Política de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula, reforçou a relevância da participação da população.

“A mamografia é um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama. Quando conseguimos aproximar esse cuidado, aumentamos as chances de diagnóstico oportuno e tratamento mais eficaz. Queremos que cada mulher aproveite essa última ação do ano e coloque sua saúde em primeiro lugar.”

O câncer de mama permanece como um dos principais desafios da saúde pública, e a estratégia municipal busca ampliar a prevenção e o acesso aos exames.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado e orientação

O resultado da mamografia será disponibilizado em até 30 dias, no local em que o exame foi feito ou na unidade de saúde mais próxima, caso tenha sido realizado em posto volante. A orientação é que o laudo seja levado ao profissional de saúde de referência, para avaliação e possíveis encaminhamentos.

SERVIÇO

Mamógrafo Móvel (dezembro/2025)
O que é: oferta gratuita de mamografia pela Secretaria de Saúde do Recife
Público prioritário: mulheres e homens trans de 50 a 74 anos
Vagas: 80 por dia (40 manhã / 40 tarde)
Horários: 8h às 12h e 13h às 17h
Documentos: documento com foto e comprovante de residência do Recife
Agendamento: não é necessário
Roteiro completo: disponível em https://bit.ly/mamografo-dezembro-2025

