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A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) disponibilizará 2 mil vagas para a realização de mamografias de rastreio durante o mês de novembro.



O serviço itinerante do Mamógrafo Móvel passará por 25 pontos descentralizados na cidade, facilitando o acesso ao exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A lista completa com as datas e locais está disponível de forma online.





O atendimento é direcionado a mulheres cis e homens trans com idades entre 50 e 74 anos, faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.



Para realizar o exame, não é preciso agendamento prévio: basta comparecer a um dos locais de atendimento portando documento oficial com foto e comprovante de residência no Recife.



Serão ofertadas 80 vagas diárias por veículo, sendo 40 no turno da manhã, das 8h às 12h, e 40 no turno da tarde, das 13h às 17h.



A coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula, reforça a relevância da ação de descentralização.



"Aproximar esse cuidado dos usuários contribui para aumentar as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamentos mais eficazes. Tão importante quando fazer o exame é levar o laudo ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, possa ser feito o encaminhamento necessário, em tempo oportuno", destacou.



Os laudos ficam disponíveis em até 30 dias e devem ser retirados na unidade de saúde responsável pela ação, ou na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.



Pessoas fora da faixa etária de 50 a 74 anos que apresentarem sintomas ou alterações devem procurar a Atenção Básica para avaliação médica e encaminhamento especializado.

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