A- A+

Prevenção Mamógrafo móvel do Recife irá realizar 1,6 mil exames gratuitos no mês de fevereiro Os exames não têm necessidade de agendamentos e são voltados para mulheres entre 50 e 69 anos

Leia também

• Em meio à mudança na divulgação dos dados, PE conta 23,5 mil casos e 67 mortes por Covid em janeiro

• Covid-19: Pfizer pede à Anvisa registro definitivo de vacina bivalente

Como faz a cada mês, a Prefeitura do Recife divulgou o calendário do mamógrafo móvel de fevereiro. A ação tem como objetivo a prevenção do câncer de mama por meio de exame de mamografia. A cada dia o veículo, com o equipamento para a realização do exame, estará em uma comunidade do Recife.

Ao todo, serão ofertadas 1,6 mil vagas para realização de mamografias gratuitas, em 19 pontos espalhados nos oito Distritos Sanitários da cidade. Os exames serão feitos por demanda espontânea, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sem necessidade de agendamento, e são voltados para mulheres entre 50 e 69 anos.

Calendário do mamógrafo móvel de fevereiro de 2022 | Reprodução

Em cada local, serão oferecidas 80 vagas (40 pela manhã e 40 à tarde). No dia do exame, é necessário levar documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Importante seguir os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com o uso de máscara e respeito ao distanciamento físico.

O resultado da mamografia sai em até 30 dias. Ele é entregue na própria unidade em que o caminhão ficou instalado ou na mais próxima do ponto da ação. Quem está fora da faixa etária dos 50 aos 69 anos, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, e precisa fazer o procedimento, deve procurar a unidade de saúde de referência e solicitar um encaminhamento.

Veja também

RECEITA FEDERAL Receita apreende 778 quilos de cocaína em meio a carga de minério