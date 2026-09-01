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SAÚDE Mamógrafo Móvel do Recife oferta 1.840 mamografias gratuitas neste mês de setembro; veja calendário Serão ofertadas 80 vagas por dia, sendo 40 no turno da manhã e outras 40 no turno da tarde

O Recife oferece 1.840 mamografias gratuitas ao longo deste mês de setembro em 23 pontos itinerantes espalhados pela cidade por meio do Mamógrafo Móvel.

Serão ofertadas 80 vagas por dia, sendo 40 no turno da manhã, das 8h às 12h, e outras 40 no turno da tarde, das 13h às 17h.



Critérios

Poderão realizar o exame mulheres cis e homens trans moradores da capital pernambucana, com idade entre 50 e 74 anos.



Quem não se enquadrar na faixa etária deverá ser encaminhado para o atendimento especializado, após passar por consulta na unidade de saúde da Atenção Básica.



Interessados devem se dirigir a um mamógrafo móvel na data e local indicados na programação portando documento com foto e comprovante de residência.

Programação

O Mamógrafo Móvel inicia o serviço deste mês nesta terça-feira (1º), na Unidade de Saúde da Família (USF) Doutora Fernanda Wanderley, no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife.

A ação também passará pelos bairros da Tamarineira, Torrões, Campo Grande, Estância, Santo Amaro, Boa Viagem, Campina do Barreto, Imbiribeira, Passarinho, entre outros.



Confira o calendário:

Recife divulga calendário do Mamógrafo Móvel no mês de setembro | Arte: Prefeitura do Recife/Divulgação

Resultado

Segundo a prefeitura do Recife, o resultado da mamografia estará disponível em até 30 dias na unidade de saúde onde o exame foi realizado ou na mais próxima, caso tenha sido feita em um posto volante.



Prevenção

A gestão lembra a necessidade de atenção a qualquer mudança nas mamas, como um caroço firme e geralmente sem dor, vermelhidão na pele, textura semelhante à casca de laranja, alterações no mamilo, secreção de líquido fora da gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço e/ou axilas.



"Identificar essas alterações cedo pode ser decisivo para o sucesso do tratamento. Outra forma de ajudar a evitar a doença é manter hábitos saudáveis, como uma alimentação mais balanceada e praticar exercícios físicos", afirmou a gestão municipal.

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