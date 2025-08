A- A+

OPORTUNIDADE Mamógrafo Móvel do Recife tem 2 mil vagas; não precisa de agendamento Equipamento estará acessível em 25 pontos itinerantes da cidade

Mulheres e homens trans recifenses que têm idade entre 50 e 69 anos poderão fazer exames de mama a partir desta sexta-feira (1º), no Mamógrafo Móvel, que estará disponível gratuitamente ao longo do mês de agosto, por oferta da Prefeitura do Recife.

Ao todo, serão oferecidas 2 mil vagas, sem necessidade de agendamento prévio. O equipamento vai estar acessível em 25 pontos itinerantes da Capital.

Clique aqui e confira a programação completa

A meta da gestão municipal é ampliar o acesso do público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde a esse tipo de exame, considerado como padrão ouro no rastreio do câncer de mama. Ele ajuda a promover a prevenção e o diagnóstico contra a neoplasia.

Segundo a prefeitura, as mamografias serão realizadas sob demanda espontânea. Pacientes precisam apresentar documento oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Serão 40 vagas pela manhã, das 8h às 12h, e 40 vagas pela tarde, das 13h às 17h. Resultados saem em até 30 dias onde foi realizado o exame ou em uma unidade de saúde mais próxima.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) comprovou que a mamografia é o único exame cuja eficácia na redução da mortalidade por câncer de mama foi comprovada, por meio de programas de rastreamento. O procedimento deve ser feito a cada dois anos.

Quem não se enquadrar na faixa etária dos 50 a 69 anos deverá ser encaminhado para o atendimento especializado, após passar por consulta na unidade de saúde da Atenção Básica.

“Tão importante quanto fazer o exame é buscar o resultado e levar ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, o profissional de saúde possa dar o encaminhamento necessário”, afirma a coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Camila Farias

É importante frisar que é preciso ter atenção ao perceber qualquer alteração nas mamas como um caroço firme e geralmente sem dor, vermelhidão na pele, textura semelhante a uma casca de laranja, alterações no mamilo, secreção de líquido fora da gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço e/ou axilas.

Identificar essas alterações cedo pode ser decisivo para o sucesso do tratamento. Outra forma de ajudar a evitar a doença é manter hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, além de praticar exercícios físicos.

Veja também