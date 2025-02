A- A+

Saúde Mamógrafo móvel começa a atender a partir desta terça (4), em Jaboatão; veja o calendário do serviço Exames serão realizados das 8h às 16h, seguindo a data agendada para cada unidade de saúde. Para realizar o procedimento, as mulheres devem residir no município e apresentar RG, CPF e cartão SUS no dia do atendimento.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da secretaria municipal de Saúde, divulgou a agenda de atendimento do mamógrafo móvel para o mês de fevereiro.

O primeiro dia do serviço acontece durante esta terça-feira (4). Os exames serão realizados na Unidade da Saúde da Família (USF) Nael Vicente, localizada na avenida Barão de Moreno, s/n, em Vila Rica, das 8h às 16h.

O cronograma seguirá ao longo deste mês de fevereiro e poderá ser conferido abaixo.

Os exames serão realizados das 8h às 16h, seguindo a data agendada para cada unidade de saúde. Para realizar o procedimento, as mulheres devem residir no município e apresentar RG, CPF e cartão SUS no dia do atendimento.

O exame de mamografia para rastreamento do câncer de mama é preconizado pelo Ministério da Saúde para mulheres sem sintomas (rotina), na faixa etária de 50 a 69 anos.



Confira o calendário de atendimento:

05/02 - UBT Marcos Freire - rua Luiz Barbalho - Marcos Freire

07/02 - USF Curado 1 - rua Quinze, s/n - Curado 1

11/02 - USF Curado 3 - rua Antônio Jacome Bezerra, s/n - Curado 3

12/02 - USF Grupiara - rua Alessandro Davi, 57 - Barra de Jangada

13/02 - Policlínica Leopoldina Tenório - avenida Gonçalves Dias, 1.500 - Jardim Jordão

14/02 - USF Socorro - avenida Manoel Rabelo, 1.998 - Socorro

18/02 - USF Loreto 2 - rua Remanso, 11 - Piedade

19/02 - USF Curado 5 - avenida Luiz Gonzaga, 128 - Curado 5

19/02 - Policlínica Carneiro Lins - avenida Dr. Júlio Maranhão, s/n - Prazeres

21/02 - USF Guararapes - avenida Barreto de Menezes, s/n - Guararapes

25/02 - UBT Praia do Sol - rua Caxias do Sul, s/n - Barra de Jangada

26/02 - UBT Maria de Souza Ramos - rua José Geraldo de Abreu, 125 - UR-6

27/02 - UBT José Coelho Pereira - rua da Bandeira, s/n - Cavaleiro

28/02 - USF Jardim Piedade/USF Tancredo Neves - rua Maria do Carmo Almeida, 439 - Piedade



