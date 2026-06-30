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SAÚDE Mamógrafo Móvel oferece exames gratuitos no Recife durante o mês de julho Mamografias serão realizadas sem agendamento em 24 pontos da cidade para mulheres cis e homens trans de 50 a 74 anos; laudos ficam prontos em até 30 dias

Aqueles que precisam fazer o exame de mamografia terão uma nova oportunidade de fazê-lo gratuitamente no Recife durante o mês de julho. Ao todo, 1.920 vagas serão disponibilizadas pelo Mamógrafo Móvel em 24 pontos da cidade para mulheres cis e homens trans com idade entre 50 e 74 anos.

O atendimento será realizado por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência no Recife para fazer o exame.

Cada local contará com 80 vagas, sendo 40 no turno da manhã, das 8h às 12h; e outras 40 à tarde, das 13h às 17h. A programação completa dos bairros e datas pode ser consultada por meio do calendário disponibilizado.

Recomendado para o rastreamento do câncer de mama, o exame é apontado pelo Instituto Nacional de Câncer como a principal estratégia para reduzir a mortalidade pela doença, já que aumenta as chances de identificar tumores ainda em estágio inicial.

Segundo a coordenadora da política de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula, ampliar o acesso ao exame pode fazer diferença no tratamento.

“Quando conseguimos aproximar esse cuidado, aumentamos as chances de diagnóstico oportuno e tratamento mais eficaz”, afirma.

Os laudos serão liberados em até 30 dias. O resultado poderá ser retirado na unidade de saúde onde o exame foi realizado ou, nos casos de atendimento em postos itinerantes, na unidade de saúde indicada pela equipe.

A coordenadora reforça que o acompanhamento médico deve continuar após a realização da mamografia.

“Mas tão importante quanto fazer a mamografia é buscar o resultado e levar ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, o profissional de saúde possa dar o encaminhamento necessário”, salienta.

A ação contempla apenas pessoas entre 50 e 74 anos. Quem estiver fora dessa faixa etária e tiver indicação para realizar o exame deve procurar a unidade básica de saúde de referência para avaliação e possível encaminhamento ao serviço.

Especialistas também orientam que qualquer alteração nas mamas deve ser investigada. Caroços endurecidos, mudanças na pele, retração do mamilo, secreções fora do período de gestação ou amamentação e aumento de gânglios nas axilas ou no pescoço são alguns dos sinais de alerta.

Além do diagnóstico precoce, hábitos como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas ajudam na prevenção da doença.

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