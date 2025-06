Mamógrafo Móvel: Recife oferece 1.600 vagas para exames gratuitos de mamografia; saiba mais

A- A+

Com foco na prevenção do câncer de mama, a Prefeitura do Recife irá ofertar 1.600 vagas para exames gratuitos de mamografia durante o mês de junho.

O Mamógrafo Móvel, ação recorrente do município, visa fortalecer a prevenção e garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama, realizando exames em 20 pontos descentralizados da Capital pernambucana.

As unidades de atendimento incluem USFs, igrejas, praças e outros espaços públicos. É possível conferir o calendário completo clicando aqui.

A partir desta segunda-feira (2), o serviço funcionará de segunda a sábado - com exceção das quartas-feiras e feriados.

Podem participar mulheres e homens trans com idade entre 50 e 69 anos, sem necessidade de agendamento prévio. No ato do atendimento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS e comprovante de residência.

Cada ponto ofertará 80 vagas por dia, sendo 40 pela manhã, das 8h às 12h, e 40 à tarde, das 13h às 17h. Os resultados dos exames estarão disponíveis em até 30 dias e podem ser retirados no local onde foi feito o exame ou na unidade de saúde mais próxima.

