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saúde Mamógrafo Móvel do Recife oferta duas mil vagas em agosto; saiba como realizar exame Atendimentos gratuitos serão realizados de forma itinerante em 25 pontos, sem a necessidade de agendamento prévio

Duas mil vagas em exames de mamografia serão ofertadas neste mês de agosto pelo Mamógrafo Móvel da Secretaria de Saúde do Recife.



Os atendimentos gratuitos vão ser realizados de forma itinerante em 25 pontos [confira endereços na imagem abaixo], sem a necessidade de agendamento prévio.

Calendário do Mamógrafo Móvel do Recife no mês de agosto | Foto: Divulgação

Segundo a gestão municipal, podem realizar o exame mulheres cis e homens trans, moradores do Recife, com idade entre 50 e 74 anos.



Quem não se enquadrar na faixa etária deverá ser encaminhado para o atendimento especializado, após passar por consulta na unidade de saúde da Atenção Básica de sua referência.



A ação começa neste sábado (1º), nas proximidades na ONG Mão Amiga, no bairro da Estância, na Zona Oeste da capital, e segue até o dia 31 de agosto, passando por diferentes bairros da cidade.



Para participar, basta ir a um dos pontos disponíveis na programação portando documento com foto e comprovante de residência.



Serão 80 vagas por dia, sendo 40 delas pela manhã, no horário das 8h às 12h, e 40 pela tarde, das 13h às 17h.



"Quando conseguimos aproximar esse cuidado, aumentamos as chances de diagnóstico oportuno e tratamento mais eficaz", destacou a coordenadora da política de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula.



A gestão municipal destaca que o resultado do exame fica disponível em até 30 dias na unidade de saúde mais próxima da localidade onde o Mamógrafo Móvel atendeu.



"Tão importante quanto fazer a mamografia é buscar o resultado e levar ao médico, para que, em caso de qualquer alteração, possa ter o encaminhamento necessário”, salienta Daianny.



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