Serviços Recife: mamógrafo móvel oferece atendimento gratuito no bairro da Tamarineira, nesta sexta (11) A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do Recife e é destinada a mulheres entre 50 e 69 anos de idade

Durante esta sexta-feira (11), das 8h às 16h, um mamógrafo móvel está oferecendo o serviço gratuito de prevenção contra o câncer de mama no estacionamento do Home Center da Ferreira Costa, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do Recife e é destinada a mulheres entre 50 e 69 anos de idade.

Para fazer o exame é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação e comprovante de residência.



A loja distribuirá 80 fichas por ordem de chegada, já os exames serão realizados das 8h às 12h, e das 13h às 16h.

Serviços na Imbiribeira

Além do serviço de prevenção ao câncer de mama, a loja da Ferreira Costa também contará com outros serviços gratuitos, nesta sexta e sábado (12), na unidade da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Nesta sexta também ocorrem ações focadas na saúde como aferição de pressão arterial e teste glicêmico. O serviço acontece das 14h às 17h, em frente a Lista de Casamento.

Para os apaixonados por veículos, na sexta e sábado, das 8h às 12h, no Centro Automotivo terá um ponto de demonstração e dicas de uso de produtos para manutenção automotiva e doméstica.

No sábado, das 9h às 20h, terá o Plantão Declare Certo, com um plantão especial com profissionais disponíveis para orientar e auxiliar na declaração de Imposto de Renda de forma correta e segura.



