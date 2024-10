Mamógrafos móvel circulam bairros do Recife e de Jaboatão em novembro; confira datas e endereços

A- A+

Em novembro, os mamógrafos móveis das prefeituras do Recife e de Jaboatão irão ofertar atendimento de forma gratuita.

No Recife, serão ofertados 3.120 exames em 36 pontos descentralizados, sem necessidade de agendamento.

Mulheres e homens trans entre 50 e 69 anos, residentes do Recife, podem realizar o exame. Para isso, precisam levar documento de identidade e comprovante de residência.

Confira a relação dos locais no Recife:

Em todos os locais, o serviço estará disponível de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Serão feitos 40 exame por turno. Os resultados estarão disponíveis em até 30 dias.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão, o atendimento também é feito para o público-alvo na faixa etária de 50 a 69 anos. Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, de acordo com o cronograma.

Confira os e locais de atendimento

05/11 - Policlínica Cônego Pedro de Souza (rua Joaquim Tenório, s/n - Cavaleiro)

06/11 - Policlínica Leopoldina Tenório (avenida Gonçalves Dias, 1.500 - Jardim Jordão)

07/11 - rua General Derby, s/n (em frente ao número 418 - Porta Larga)

08/11 - Sesc Piedade (no Projeto Colmeia) (rua Goiana, 40 - Candeias)

12/11 - USF Santa Felicidade (rua Terceiro Milênio, s/n - Candeias)

13/11 - Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AAES/Afya) (rua Genivaldo Barbosa de Holanda, s/n - Prazeres)

14/11 - Reserva Vila Natal (em frente ao condomínio Villa das Palmeiras - rua via Local II, 297 - Santana)

19/11 - USF Novo Horizonte (rua Capivara, 10 - Barra de Jangada)

21/11 - USF Curado V (avenida Luiz Gonzaga, 128 - Curado V)

26/11 - USF Socorro (avenida General Manoel Rabelo, 1.998 - Socorro)

27/11 - Praça da Bíblia (rua Flor de Laranjeira, 380 - Jardim Muribeca)

28/11 - Igreja Presbiteriana (avenida Manoel Rabelo, 5.756 - Sucupira)

29/11 - USF Curado IV (rua Três, s/n - Curado IV)

Para realizar o procedimento, as pacientes devem residir no município e apresentar RG, CPF e cartão SUS no dia do exame.

