chuvas Manaus fica sem energia após chuvas provocarem desligamento automático de linha do SIN A Amazonas Energias informou que 85% do fornecimento de energia interrompido, durante a noite desta sexta (7) e manhã deste sábado (8), havia retornado.

A Região Metropolitana de Manaus ficou parcialmente sem energia elétrica entre a noite desta sexta-feira (7), e a manhã deste sábado (8).

A Amazonas Energia informou durante a madrugada que 85% do fornecimento de energia interrompido havia retornado.

A empresa apontou que o problema ocorreu devido ao desligamento automático da linha de 500kV Jurupari-Silves, pertencente ao Sistema Interligado Nacional (SIN).



O SIN é uma rede hidrotérmica de grande porte para produção e transmissão de energia elétrica no Brasil.



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que o desligamento automático ocorreu por causa de fortes chuvas.

"A conclusão total do processo de recomposição foi confirmada às 7h03", informou em nota.



A concessionária Águas de Manaus, responsável pela distribuição hídrica na capital do Amazonas, apontou que o apagão pode resultar em oscilações no sistema ou até falta de água na região durante este sábado.



A companhia indica que o abastecimento deve ser normalizado ao longo do fim de semana.

