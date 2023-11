A- A+

Recife Mancha de óleo causa acidentes na Via Mangue, no Pina; carro capotou e moto bateu deixando feridos Ocorrências aconteceram na manhã desta sexta-feira (3), na ponte Paulo Guerra, no Pina, na Zona Sul do Recife, trecho da Via Mangue.

Um capotamento de carro e uma batida envolvendo uma motocicleta foram registrados na manhã desta sexta-feira (3), na ponte Paulo Guerra, no Pina, na Zona Sul do Recife, trecho da Via Mangue.



Em entrevista para a TV Jornal, uma professora escolar que não quis se identificar, contou que ao ver o óleo na pista teve receio de bater em outros carros e provocar um acidente grave. Ao tentar desviar da mancha, perdeu o controle do veículo, que capotou por ao menos duas vezes até bater na mureta de proteção da ponte. Ela conseguiu sair do carro sem ferimentos graves.

Outro acidente com feridos

Minutos depois do cidente com o carro da professora escolar, uma moto de um casal também tentou desviar da mancha de óleo e se envolveu em outro acidente. Ao tentar desviar da mancha, o condutor perdeu o controle de veículo.

O condutor sofreu ferimentos nos braços e nas pernas, já a mulher ficou gravemente ferida e precisou de cuidados médicos mais intensos, sendo socorrida por uma equipe do Samu.



Agentes de trânsito da CTTU foram ao local para realizar a limpeza do óleo na pista, jogando areia para evitar novas ocorrências.

