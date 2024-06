A- A+

Mancha solar "estranha" no sol preocupa cientistas com erupções direcionadas à terra

O Sol emitiu duas fortes erupções solares, com picos registrados às 4h48 e 14h36 no horário do leste dos EUA, neste sábado. Estes eventos ocorreram em meio à preocupação causada por uma nova mancha solar, recentemente detectada no centro do disco solar.



A mancha desperta alarme entre os cientistas devido às intensas erupções diretamente voltadas para a Terra, aumentando as preocupações sobre seus potenciais impactos.

O Observatório de Dinâmica Solar da NASA, responsável por monitorar constantemente o Sol, captou imagens dessas erupções e forneceu dados importantes para compreender sua natureza e possível influência em nosso planeta.

Essas erupções foram visualizadas como flashes brilhantes perto do centro das imagens e destacadas em um subconjunto de luz ultravioleta extrema, colorido em azul e dourado. As explosões solares são eventos de energia poderosos, podendo afetar comunicações de rádio, redes elétricas, sinais de navegação e representar riscos para naves espaciais e astronautas.





No mesmo período, uma mancha solar, identificada como AR 3697 (anteriormente conhecida como AR 3664), despertou preocupação. Localizada no centro do disco solar, essa região apresentou cinco erupções de classe X desde seu ressurgimento em 27 de maio, incluindo uma poderosa X2.8. Além disso, emitiu um flare X1.45 em 29 de maio, um flare X1.1 em 31 de maio e dois flares em 1º de junho, X1.03 e X1.4. Esses dados são importantes para compreender a força das erupções solares e seu potencial impacto.

Embora essas erupções não tenham sido acompanhadas de ejeção de massa coronal (CME), que poderia gerar auroras ao colidir com a magnetosfera da Terra, a AR 3697 continua a emitir chamas menores diariamente. Em 2 de junho, foram registrados dois flares de classe M e dez de classe C, com uma probabilidade estimada de mais erupções de classe X em cerca de 30%, conforme a Spaceweatherlive.

À medida que nos aproximamos do pico do ciclo de atividade de 11 anos do Sol, a possibilidade de novas regiões de manchas solares surgirem e causarem mais eventos luminosos nos próximos meses aumenta. Esta situação é monitorada de perto por cientistas, pois qualquer erupção significativa pode ter impactos na Terra, desde falhas em sistemas de comunicação até espetáculos de luzes no céu.

O primeiro flare é classificado como X1.4, enquanto o segundo é classificado como X1.0.

No mesmo período, uma mancha solar, identificada como AR 3697 (anteriormente conhecida como AR 3664), despertou preocupação. Localizada no centro do disco solar, essa região apresentou cinco erupções de classe X desde seu ressurgimento em 27 de maio, incluindo uma poderosa X2.8. Além disso, emitiu um flare X1.45 em 29 de maio, um flare X1.1 em 31 de maio e dois flares em 1º de junho, X1.03 e X1.4.

Embora essas erupções não tenham sido acompanhadas de ejeção de massa coronal (CME), que poderia gerar auroras ao colidir com a magnetosfera da Terra, a AR 3697 continua a emitir chamas menores diariamente. Em 2 de junho, foram registrados dois flares de classe M e dez de classe C, com uma probabilidade estimada de mais erupções de classe X em cerca de 30%, de acordo com a Spaceweatherlive.

Esses eventos ocorrem em um momento crucial, à medida que nos aproximamos do pico do ciclo de atividade de 11 anos do Sol. A possibilidade de surgimento de novas regiões de manchas solares e o aumento de eventos luminosos nos próximos meses são monitorados de perto por cientistas, devido aos potenciais impactos na Terra, desde falhas em sistemas de comunicação até a ocorrência de auroras boreais.

